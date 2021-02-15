Тіла чотирьох осіб виявили у квартирі на Херсонщині. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/ua/n150475-zagadkova-smert-tila-chotyroh-osib-vyyavyly-u-kvartyri-na-hersonschyni.html

Ракурс

Тіла чотирьох осіб виявили в квартирі одного з будинків в Новій Каховці на Херсонщині.

У понеділок, 15 лютого, о 9.50 до поліції звернулась голова ОСББ одного з житлових будинків і заявила, що мешканка однієї з квартир вже третій день не відчиняє двері та не виходить із помешкання. Також заявлялося, що в квартирі горить світло та працює телевізор. Про це повідомила прес-служба поліції Херсонщини.

За вказаною адресою прибули рятувальники ДСНС та поліцейські. За допомогою висувної драбини рятувальники піднялись до вікна квартири та побачили, що в кухні на підлозі лежать четверо людей — власниця помешкання, ще одна жінка та двоє чоловіків. Експерт попередньо не виявив ознак насильницької смерті.

Наразі проводяться слідчі дії, а судово-медична експертиза повинна встановити причини смерті померлих. Подію попередньо кваліфікували за п. 1 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України

Нагадаємо, вбивство співмешканця жінка з Кривого Рогу намагалася видати за самогубство. Вона зарізала чоловіка, коли той керував автомобілем.