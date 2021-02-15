Заседание фракции «Слуга народа». Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/n150474-orujie-i-evroblyahi-kakie-zakonoproekty-obsudili-na-zasedanii-slugi-naroda.html

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Заседание парламентской фракции «Слуги народа» состоялось сегодня, 15 февраля.

Нардепы во время собрания обсудили законопроекты, которые будут рассматриваться Верховной Радой Украины на этой пленарной неделе. Парламентарии, в частности, обсудили законопроекты о растаможивании авто и урегулировании оборота оружия. Вопрос назначения в Кабмин Юрия Витренко на заседании фракции не поднимался. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает «РБК-Украина».

Мы обсудили законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия. Подискутировали по законопроекту, который позволяет сотрудникам патрульной полиции останавливать и проверять автомобили. Проговорили о документе о растаможке «евроблях». Принятия решения по этим и другим законопроектам продолжится в мобильном приложении фракции, — отметил он.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что фракция «Слуга народа» приняла решение о свободном голосовании своих депутатов по законопроекту об обороте гражданского оружия.

По его словам, во время заседания мнения нардепов о возможности приобретения в собственность короткоствольного огнестрельного оружия разделились. Депутаты дискутировали, возможно ли решать приобретение в собственность и хранение дома пистолета или револьвера, как предусматривает основной законопроект. Поэтому было решено о свободном голосовании фракции по этому вопросу.

О ношении речь не идет в законопроекте вообще … Мы должны в зале заседаний Верховной Рады определиться, какая концепция будет поддержана: занимаемся ли мы в принципе вопросом легализации короткоствольного огнестрельного оружия и возможности его приобретения в собственность или нет … Поэтому в четверг мы должны вынести этот законопроект в зал, — отметил Монастырский.



А председатель подкомитета по госбезопасности и обороне парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук подчеркнула, что этот проект закона обязательно должен был пройти через комитет по нацбезопасности.

Напомним, 21 января Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ принял законопроект о льготной растаможке «евроблях».