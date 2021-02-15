Засідання фракції «Слуга народу». Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/ua/n150474-zbroya-ta-ievroblyahy-yaki-zakonoproekty-obgovoryly-na-zasidanni-slugy-narodu.html

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Засідання парламентської фракції «Слуги народу» відбулося сьогодні, 15 лютого.

Нардепи під час зборів обговорили законопроекти, які будуть розглядатися Верховною Радою України на цьому пленарному тижні. Парламентарі, зокрема, обговорили законопроекти про розмитнення авто та врегулювання обігу зброї. Питання призначення в Кабмін Юрія Вітренко на засіданні фракції не підіймалося. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає «РБК-Україна».

Ми обговорили законопроекти про обіг цивільного вогнепальної зброї. Подискутували щодо законопроекту, який дозволяє співробітникам патрульної поліції зупиняти і перевіряти автомобілі. Проговорили документ про розмитнення «євроблях». Прийняття рішення по цим та іншим законопроектам продовжиться в мобільному додатку фракції, — зазначив він.

Як зазначає «Інтерфакс-Україна», глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський повідомив, що фракція «Слуга народу» прийняла рішення про вільне голосування своїх депутатів щодо законопроекту про обіг цивільної зброї.

За його словами, під час засідання думки нардепів щодо можливості придбання у власність короткоствольної вогнепальної зброї розділилися. Депутати дискутували, чи можливо вирішувати придбання у власність і зберігання вдома пістолета чи револьвера, як передбачає основний законопроект. Тому було вирішено про вільне голосування фракції з цього питання.

Про носіння не йдеться у законопроекті взагалі … Ми повинні в залі засідань Верховної Ради визначитися, яка концепція буде підтримана: опікуємося ми в принципі питанням легалізації короткоствольної вогнепальної зброї і можливості її придбання у власність чи ні … Тому в четвер ми повинні винести цей законопроект до залу, — зазначив Монастирський.



А голова підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук наголосила, що цей проект закону обов’язково повинен був пройти через комітет з нацбезпеки.

Нагадаємо, 21 січня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ ухвалив законопроект про пільгову розмитнення «євроблях».