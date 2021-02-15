Bitcoin увійшов в топ-15 валют світу з капіталізації. Фото: tengrinews.kz

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Ракурс

Bitcoin (біткоїн), найпопулярніша цифрова валюта, увійшла в топ-15 валют світу за значенням капіталізації.

Станом на 15 лютого 2021 року в світі налічується 18 млн 629 тис. 368 одиниць біткоїнів. Якщо вимірювати капіталізацію валют різних країн в bitcoin, то криптовалюта займає 14 сходинку в світовому рейтингу. Про це свідчать дані порталу FiatMarketCap, який займається порівнянням класичних валют, вимірюючи їх у біткоїнах.

Очолює рейтинг китайський юань, капіталізація якого дорівнює 713 млн 109 тис. 986 біткоїнів. На другому місці з величезним відривом знаходиться американський долар — 408 млн 590 тис. 716 біткоїнів, а на третьому — євро (341 млн 312 тис. 954 біткоїни). П’яту сходинку займає британський фунт стерлінгів — 94 млн 444 тис. 815 біткоїнів.

Також біткоїн обійшов по капіталізації російський рубль, турецьку ліру, польський злотий, чеську крону та українську гривню. Національна валюта України розмістилася на 50-й позиції — 1 млн 376 тис. 718 одиниць біткоїнів.

Фахівці зазначають, що дізнатися точну капіталізацію біткоїнів не так і важко, оскільки особливості технології блокчейна дозволяють відстежувати точну кількість існуючих «монет».

Нагадаємо, 8 лютого найпопулярніша криптовалюта світу біткоїн оновила історичний максимум, оскільки компанія Ілона Маска Tesla купила біткоїнів на 1,5 млрд дол.