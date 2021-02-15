Літаку з українцями дозволили вилетіти з Занзібару. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n150472-litaku-z-ukrayincyamy-dozvolyly-vyletity-z-zanzibaru-krykliy.html

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Літаку компанії SkyUp із українськими туристами дозволили вилетіти із Занзібару.

Міністерство інфраструктури отримало від турецької сторони необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Про це 15 лютого повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на власній сторінці у Facebook.

Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, приблизно 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака. Один із пасажирів рейсу, Антон Ткачов, писав, що рейс PQ 1972 «Занзібар — Анталія — Київ» переносять третій день поспіль. Повідомлялося, що українці мали вилетіти до Києва 13 лютого о 12.50 за місцевим часом. Серед туристів є також громадяни Білорусі.

ЗМІ писали, що затримка з вильотом спостерігалися через коронавірусні обмеження. А на сайті JoinUp повідомлялося, що затримка рейсу 13 лютого сталася через виробничі причини.