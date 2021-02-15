Самолету с украинцами разрешили вылететь из Занзибара. Фото: ua.news

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Ракурс

Самолету компании SkyUp с украинскими туристами разрешили вылететь из Занзибара.

Министерство инфраструктуры получило от турецкой стороны необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Об этом 15 февраля сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем, — говорится в сообщении.

Напомним, примерно 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Один из пассажиров рейса, Антон Ткачев, писал, что рейс PQ 1972 «Занзибар — Анталия — Киев» переносят третий день подряд. Сообщалось, что украинцы должны были вылететь в Киев 13 февраля в 12.50 по местному времени. Среди туристов есть также граждане Беларуси.

СМИ писали, что задержки с вылетом наблюдались из-за коронавирусных ограничений. А на сайте JoinUp сообщалось, что задержка рейса 13 февраля произошла из-за производственных причин.