ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Фото:

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Экстренное применение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также была одобрена вакцина Оксфордского университета. Такое решение позволит расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировался в Twitter.

По словам Гебреисуса, теперь в организации есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. При этом он подчеркнул, что странам все еще нужно наращивать производство.

В ведомстве отметили, что теперь эту COVID-вакцину можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению препаратов в мире. Одна из вакцин производится в Корее, а вторая — в Индии.

Как известно, в начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале. Однако, чтобы использовать этот препарат, необходимо было разрешение ВОЗ.

Напомним, 15 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса, но поставки вакцины проходят «технические моменты по логистике». В Минздраве ожидают, что первая партия Pfizer поступит 16−17 февраля.