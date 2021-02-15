Небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ подсветили цветами украинского флага (ФОТО)https://racurs.ua/n150470-neboskreb-burdj-halifa-v-oae-podsvetili-cvetami-ukrainskogo-flaga-foto.htmlРакурс
Самый высокий небоскреб мира подсветили цветами флага Украины.
В городе Дубаи Бурдж Халифа засиял цветами украинского флага — желтым и синим. Небоскреб подсветили этими цветами в последний день официального визита президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее фото глава государства 15 февраля опубликовал на собственной странице в Facebook.
Фото с подсвеченным небоскребом глава государства подписал эмодзи: флаг Украины + флаг ОАЭ = сотрудничество.
Как известно, Бурдж Халифа — самый высокий небоскреб в мире, размещенный в городе Дубай. Здание достигает в высоты 828 м и состоит из 162 этажей. Сооружение небоскреба обошлось 1,5 млрд долл.
Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский в Объединенных Арабских Эмиратах подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.