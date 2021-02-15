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Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага. Фото: incomartour.com.ua

Небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ подсветили цветами украинского флага (ФОТО)

15 фев 2021, 19:28
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Самый высокий небоскреб мира подсветили цветами флага Украины.

В городе Дубаи Бурдж Халифа засиял цветами украинского флага — желтым и синим. Небоскреб подсветили этими цветами в последний день официального визита президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее фото глава государства 15 февраля опубликовал на собственной странице в Facebook.

Фото с подсвеченным небоскребом глава государства подписал эмодзи: флаг Украины + флаг ОАЭ = сотрудничество.

Как известно, Бурдж Халифа — самый высокий небоскреб в мире, размещенный в городе Дубай. Здание достигает в высоты 828 м и состоит из 162 этажей. Сооружение небоскреба обошлось 1,5 млрд долл.


Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага. Фото: Зеленский в Facebook

Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский в Объединенных Арабских Эмиратах подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

Источник: Ракурс


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