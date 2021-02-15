Бурдж Халіфа підсвітили кольорами українського прапора. Фото: incomartour.com.ua

https://racurs.ua/ua/n150470-hmarochos-burdj-halifa-v-oae-pidsvityly-koloramy-ukrayinskogo-prapora-foto.html

Ракурс

Найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами прапора України.

У місті Дубаї Бурдж Халіфа засяяв кольорами українського прапора — жовтим та синім. Хмарочос підсвітили цими кольорами в останній день офіційного візиту президента України Володимира Зеленського. Відповідне фото глава держави 15 лютого опублікував на власній сторінці у Facebook.

Фото з підсвіченим хмарочосом глава держави підписав емодзі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.

Як відомо, Бурдж Халіфа — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай. Будівля сягає у висоти 828 м та складається зі 162 поверхів. Спорудження хмарочоса обійшлося 1,5 млрд дол.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.