Хмарочос Бурдж Халіфа в ОАЕ підсвітили кольорами українського прапора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150470-hmarochos-burdj-halifa-v-oae-pidsvityly-koloramy-ukrayinskogo-prapora-foto.htmlРакурс
Найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами прапора України.
У місті Дубаї Бурдж Халіфа засяяв кольорами українського прапора — жовтим та синім. Хмарочос підсвітили цими кольорами в останній день офіційного візиту президента України Володимира Зеленського. Відповідне фото глава держави 15 лютого опублікував на власній сторінці у Facebook.
Фото з підсвіченим хмарочосом глава держави підписав емодзі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.
Як відомо, Бурдж Халіфа — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай. Будівля сягає у висоти 828 м та складається зі 162 поверхів. Спорудження хмарочоса обійшлося 1,5 млрд дол.
Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.