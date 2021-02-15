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Ракурс
Водительские права в Украине. Фото: РБК-Україна

Аваков подписал с ОАЭ меморандум о водительских правах, которые уже признаются 14 лет

15 фев 2021, 18:54
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Украина и Объединенные Арабские Эмираты 14 февраля подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

В частности, руководителями МВД обеих стран был подписан меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. При этом данные сервисного центра Министерства внутренних дел Украины свидетельствуют, что украинские права признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.

Отныне туристы смогут за своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные, — заявлял вчера министр внутренних дел Арсен Аваков.


Напомним, 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр — министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

Источник: Ракурс


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