Водительские права в Украине. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/n150469-avakov-podpisal-s-oae-memorandum-o-voditelskih-pravah-kotorye-uje-priznautsya-14-let.html

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Украина и Объединенные Арабские Эмираты 14 февраля подписали ряд документов, среди которых взаимное признание водительских удостоверений.

В частности, руководителями МВД обеих стран был подписан меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. При этом данные сервисного центра Министерства внутренних дел Украины свидетельствуют, что украинские права признаются в ОАЭ с 10 января 2007 года.

Отныне туристы смогут за своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные, — заявлял вчера министр внутренних дел Арсен Аваков.



Напомним, 14 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр — министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.