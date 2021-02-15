Водійські права в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n150469-avakov-pidpysav-iz-oae-memorandum-pro-vodiyski-prava-yaki-vje-vyznautsya-14-rokiv.html

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Україна та Об'єднані Арабські Емірати 14 лютого підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.

Зокрема, очільниками МВС обох країн був підписаний меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. При цьому дані сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України свідчать, що українські права визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.

Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві, — заявляв вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.



Нагадаємо, 14 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр — міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.