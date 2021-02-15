ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Фото:

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Екстрене застосування вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Також була схвалена вакцина Оксфордського університету. Таке рішення дозволить розширити доступ до відносно недорогої COVID-вакцини. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter.

За словами Гебреісуса, тепер в організації є все необхідне для швидкого поширення вакцин. При цьому він наголосив, що країнам все ще потрібно нарощувати виробництво.

У відомстві відзначили, що тепер цю COVID-вакцину можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу препаратів у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, а друга — в Індії.

Як відомо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від коронавірусу, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому. Однак, щоб використовувати цей препарат, необхідний був дозвіл ВООЗ.

Нагадаємо, 15 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу, але поставки вакцини проходять «технічні моменти з логістики». У МОЗ очікують, що перша партія Pfizer надійде 16−17 лютого.