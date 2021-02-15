Bitcoin вошел в топ-15 валют мира по капитализации. Фото: tengrinews.kz

https://racurs.ua/n150473-bitcoin-voshel-v-top-15-valut-mira-po-kapitalizacii-infografika.html

Ракурс

Bitcoin (биткоин), самая популярная цифровая валюта, вошла в топ-15 валют мира по значению капитализации.

По состоянию на 15 февраля 2021 года в мире насчитывается 18 млн 629 тыс. 368 единиц биткоинов. Если измерять капитализацию валют разных стран в bitcoin, то криптовалюта занимает 14 строчку в мировом рейтинге. Об этом свидетельствуют данные портала FiatMarketCap, который занимается сравнением классических валют, измеряя их в биткоинах.

Возглавляет рейтинг китайский юань, капитализация которого равна 713 млн 109 тыс. 986 биткоинов. На втором месте с огромным отрывом находится американский доллар — 408 млн 590 тыс. 716 биткоинов, а на третьем — евро (341 млн 312 тыс. 954 биткоина). Пятую строчку занимает британский фунт стерлингов — 94 млн 444 тыс. 815 биткоинов.

Также биткоин обошел по капитализации российский рубль, турецкую лиру, польский злотый, чешскую крону и украинскую гривну. Национальная валюта Украины разместилась на 50-й позиции — 1 млн 376 тыс. 718 единиц биткоинов.

Специалисты отмечают, что узнать точную капитализацию биткоинов не так и трудно, поскольку особенности технологии блокчейна позволяют отслеживать точное количество существующих «монет».

Напомним, 8 февраля самая популярная криптовалюта мира биткоин обновила исторический максимум, поскольку компания Илона Маска Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долл.