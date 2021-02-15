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День інновацій відзначають 16 лютого. Фото: ukrinform.com
16 лютого відзначають День інновацій та вшановують пам’ять Анни Пророчиціhttps://racurs.ua/ua/n150476-16-lutogo-vidznachaut-den-innovaciy-ta-vshanovuut-pam-yat-anny-prorochyci.htmlРакурс
16 лютого церковне свято — День пам’яті святих Симеона та Анни Пророчиці. Святі Симеон та Анна зустріли у храмі немовляти Ісуса на 40 день після його народження.
Українці вірили, що цього дня особливий день, треба намагатися зробити якомога більше справ, і не брати гроші в борг. Також наші предки вірили, що цього дня у стайню може прийти домовик, тому його намагалися задобрити — ставили у кутку горщик каші.
Народні прикмети на 16 лютого:
- Багато снігу у цей день — літо буде дощовим.
- Горобці 16 лютого цвірінькають голосно — весна настане дуже скоро.
У світі 16 лютого відзначають День інновацій, День незалежності Литви, Національне свято КНДР, День позичання буркотуну та Національний день мигдалю в США.
16 лютого в історії:
- 1267 рік — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.
- 1918 рік — проголосили Кубанську Народну Республіку.
- 1923 рік — археолог Говард Картер розкрив вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
- 1968 рік — в американському місті Гейлівіль з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.
- 2005 рік — набув чинності Кіотський протокол.
Нагадаємо, 15 лютого в Україні відзначали церковне свято Стрітення Господнє — одне з найдавніших свят у православ’ї. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа.
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