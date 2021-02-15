День інновацій відзначають 16 лютого. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n150476-16-lutogo-vidznachaut-den-innovaciy-ta-vshanovuut-pam-yat-anny-prorochyci.html

Ракурс

16 лютого церковне свято — День пам’яті святих Симеона та Анни Пророчиці. Святі Симеон та Анна зустріли у храмі немовляти Ісуса на 40 день після його народження.

Українці вірили, що цього дня особливий день, треба намагатися зробити якомога більше справ, і не брати гроші в борг. Також наші предки вірили, що цього дня у стайню може прийти домовик, тому його намагалися задобрити — ставили у кутку горщик каші.

Народні прикмети на 16 лютого:

Багато снігу у цей день — літо буде дощовим.

Горобці 16 лютого цвірінькають голосно — весна настане дуже скоро.

У світі 16 лютого відзначають День інновацій, День незалежності Литви, Національне свято КНДР, День позичання буркотуну та Національний день мигдалю в США.

16 лютого в історії:

1267 рік — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.

1918 рік — проголосили Кубанську Народну Республіку.

1923 рік — археолог Говард Картер розкрив вхід до гробниці фараона Тутанхамона.

1968 рік — в американському місті Гейлівіль з’явилася перша телефонна служба порятунку — 911.

2005 рік — набув чинності Кіотський протокол.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні відзначали церковне свято Стрітення Господнє — одне з найдавніших свят у православ’ї. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа.