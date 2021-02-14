15 лютого відзначають Стрітення Господнє. Фото: odessa-life.od.ua

https://racurs.ua/ua/n150430-15-lutogo-vidznachaut-stritennya-gospodnie-ta-den-komp-uternyka.html

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15 лютого церковне свято Стрітення Господнє — одне з найдавніших свят у православ’ї. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа.

15 лютого в церквах святять воду та свічки. Освячені на Стрітення свічки називаються «громничними», адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб захистити людей від грому.

Народні прикмети на 15 лютого:

Вода капає з дахів — буде затяжна весна.

Цього дня немає сонця — чекай суворих морозів.

На Стрітення холодно — скоро почнеться тепла весна.

Під дахами видніються бурульки — буде хороший урожай кукурудзи.

15 лютого також вшановують пам’ять воїнів-інтернаціоналістів, оскільки в Україні — це День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який встановлений указом Президента незалежної України № 180/2004 від 11 лютого 2004 року.

Також 15 лютого відзначають День комп’ютерника, оскільки саме 15 лютого 1946 року американські військові інженери представили першу універсальну електронну обчислювальну машину ENIAC, з якої й почалися цифрові технології.

Крім того, 15 лютого відзначають Міжнародний день дітей, хворих на рак, День державності Сербії, День бегемота та День президентів або Президентський день в США.

15 лютого в історії:

399 рік до н. е. — Сократа засудили до смертної кари.

1574 рік — у Львові Іван Федоров видав друковану книжку «Апостол».

1989 рік — радянські війська завершили виводити з Афганістану.

Нагадаємо, 14 лютого в світі відзначали День святого Валентина або День закоханих. У наші дні прийнято цього дня дарувати коханим і дорогим людям подарунки, квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливі листівки (часто у формі сердечка) з віршами, любовними зізнаннями чи побажаннями любові — валентинки.