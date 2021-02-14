15 февраля отмечают Сретение Господне. Фото: odessa-life.od.ua

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15 февраля церковный праздник Сретение Господне — один из древнейших праздников в православии. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.

15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются «громничными», ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома.

Народные приметы на 15 февраля:

Вода капает с крыш — будет затяжная весна.

В этот день нет солнца — жди суровых морозов.

На Сретение холодно — скоро начнется теплая весна.

Под крышами виднеются сосульки — будет хороший урожай кукурузы.

15 февраля также чтят память воинов-интернационалистов, поскольку в Украине — это День чествования участников боевых действий на территории других государств, который установлен указом Президента независимой Украины № 180/2004 от 11 февраля 2004 года.

Также 15 февраля отмечают День компьютерщика, поскольку именно 15 февраля 1946 года американские военные инженеры представили первую универсальную электронную вычислительную машину ENIAC, с которой и начались цифровые технологии.

Кроме того, 15 февраля отмечают Международный день детей, больных раком, День государственности Сербии, День бегемота и День президентов или Президентский день в США.

15 февраля в истории:

399 год до н. э. — Сократа приговорили к смертной казни.

1574 год — во Львове Иван Федоров издал печатную книгу «Апостол».

1989 год — советские войска завершили вывод из Афганистана.

Напомним, 14 февраля в мире отмечали День святого Валентина или День влюбленных. В наши дни принято в этот день дарить любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.