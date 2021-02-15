Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 16 февраля будет очень холодной, но сложные погодные условия в виде снегопадов и метелей должны прекратиться.

Облачность синоптики обещают по всей стране. Ночью температура воздуха ожидается от 9° до 24° мороза, а днем столбики термометров покажут от 4° тепла до 13° ниже нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют северо-западный 5−10 м/c. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 февраля будет облачной и морозной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 16−18° мороза, а днем — от 10° до 12° ниже нуля.

Погода в Харькове во вторник будет тоже очень холодной, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 17−19° с отметкой минус, днем 7−9° мороза.

Погода в Одессе завтра ожидается тоже морозная. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 9−11° мороза, а днем обещают 4−6° мороза.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки ожидаются спокойные. Столбики термометров ночью покажут 12−14° мороза, а днем обещают 5−7° мороза.

Погода в Карпатах 16 февраля будет облачная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10−15° мороза, а днем от 1° тепла до 8° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в последние дни метели, сугробы, снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций. В ряде областей из-за непогоды ограничили движение автотранспорта.