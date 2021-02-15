В Украине вскоре должна начаться вакцинация от коронавируса, фото:

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Вакцинация от коронавируса вскоре должна начаться в Украине. Одной из первых в Украину должна поступить вакцина, разработанная компанией Pfizer, которая должна храниться в условиях сверхнизких температур.

Глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, как будет происходить процесс прививания этой вакциной, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Лапия, производитель выделит специальные термобоксы для транспортировки вакцины, которые могут сохранять температуру -70°.

Отмечается, что вакцины будут еженедельно развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их размораживания. Вакцина Pfizer допускает однократное размораживание, после которого она должна быть использована в течение 120 часов.

Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить, — подчеркнул Лапий.



Он сообщил, что в области будут передавать дозы из расчета на пять дней — срок, в течение которого после размораживания может храниться вакцина Pfizer в температурном режиме +2…+8°.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса, но поставки вакцины Pfizer немного задержатся.