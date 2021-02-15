В Україні невдовзі має розпочатися вакцинація від коронавірусу, фото:

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Вакцинація від коронавірусу невдовзі має розпочатися в Україні. Однією з перших до України має надійти вакцина, розроблена компанією Pfizer, котра має зберігатися за умов наднизьких температур.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, як відбуватиметься щеплення цією вакциною, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Лапія, виробник виділить спеціальні термобокси для транспортування вакцини, які можуть зберігати температуру -70°.

Зазначається, що вакцини щотижня розвозитимуть з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Вакцина Pfizer допускає одноразове розморожування, після якого вона має бути використана протягом 120 годин.

Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість все це логістично забезпечити, — наголосив Лапій.



Він повідомив, що в області передаватимуть дози з розрахунку на п’ять днів — термін, впродовж якого після розморожування може зберігатися вакцина Pfizer в температурному режимі +2…+8°.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу, але поставки вакцини Pfizer трохи затримаються.