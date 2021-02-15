Нову версію виникнення Стоунхенджа висунули вчені. Фото: votpusk.ru

https://racurs.ua/ua/n150465-novu-versiu-vynyknennya-stounhendja-vysunuly-brytanski-vcheni.html

Ракурс

Стоунхендж у Великій Британії могли побудувати з каменів, взятих від більш стародавнього пам’ятника.

Цей комплекс знаходиться у центрі найщільнішого комплексу пам’ятників неоліту і бронзового століття в Англії й складається з валунів пісковика і привезених так званих блакитних каменів. Вчені раніше вважали, що ці камені видобули в рудниках на відстані 230 км від Еймсбері. Робота опублікована в журналі Antiquity.

Але вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що є ключові елементи, які пов’язують Стоунхендж з більш раннім мегалітичним колом під назвою Ваун-Маун на пагорбах Преселі в Пембрукширі на заході Уельсу. Цей пам’ятник відноситься до періоду 3 тис. 400 років до нашої ери і вважається найстарішим в країні. Його діаметр оцінюють в 110 м. Тобто він був третім за величиною кам’яним колом в Англії.

Від цього мегалітичного кола залишилися чотири вертикальних камені, два з яких впали. Дослідники вважають, що ці камені могли використати при будівництві частини Стоунхенджа, який звели приблизно через 400 років після Ваун-Маун. Виявилося, що деякі з монолітів Стоунхенджа належать до того ж типу каменів, що і камені Ваун-Маун, а один з монолітів має незвичайний поперечний переріз, який відповідає мітці на землі, залишеної в Ваун-Маун.

Також є свідчення того, що будівельники Стоунхенджа просто скопіювали риси більш раннього комплексу Ваун-Маун.

Нагадаємо, біля Стоунхеджа під час археологічного дослідження місцевості вченим вдалося виявити могили бронзового століття, кераміку епохи неоліту і залишки загадкової С-подібної огорожі, яка могла бути доісторичною «промисловою зоною».