Новую версию возникновения Стоунхенджа выдвинули ученые. Фото: votpusk.ru

https://racurs.ua/n150465-novuu-versiu-vozniknoveniya-stounhendja-vydvinuli-britanskie-uchenye.html

Ракурс

Стоунхендж в Великобритании могли построить из камней, взятых от более древнего памятника.

Этот комплекс находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии и состоит из валунов песчаника и привезенных так называемых голубых камней. Ученые ранее считали, что эти камни добыли в рудниках на расстоянии 230 км от Эймсбери. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Но ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что есть ключевые элементы, которые связывают Стоунхендж с более ранним мегалитическим кругом под названием Ваун-Маун на холмах Пресели в Пембрукшире на западе Уэльса. Этот памятник относится к периоду 3 тыс. 400 лет до нашей эры и считается старейшим в стране. Его диаметр оценивают в 110 м. То есть он был третьим по величине каменным кругом в Англии.

От этого мегалитического круга остались четыре вертикальных камня, два из которых упали. Исследователи считают, что эти камни могли использовать при строительстве части Стоунхенджа, который возвели примерно через 400 лет после Ваун-Маун. Оказалось, что некоторые из монолитов Стоунхенджа принадлежат к тому же типу камней, и камни Ваун-Маун, а один из монолитов имеет необычное поперечное сечение, которое соответствует метке на земле, оставленной в Ваун-Маун.

Также есть свидетельства того, что строители Стоунхенджа просто скопировали черты более раннего комплекса Ваун-Маун.

Напомним, возле Стоунхеджа во время археологического исследования местности ученым удалось обнаружить могилы бронзового века, керамику эпохи неолита и остатки загадочной С-образной ограды, которая могла быть доисторической «промышленной зоной».