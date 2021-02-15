Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 16 лютого буде дуже холодною, але складні погодні умови у виді снігопадів та хуртовин повинні припинитися.

Хмарність синоптики обіцяють по всій країні. Вночі температура повітря очікується від 9° до 24° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° тепла до 13° нижче нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують північно-західний 5−10 м/c. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 лютого буде хмарною і морозною. Вночі температуру повітря прогнозують 16−18° морозу, а вдень — від 10° до 12° нижче нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде теж дуже холодною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 17−19° із позначкою мінус, вдень 7−9° морозу.

Погода в Одесі завтра очікується теж морозна. Температурні показники наступні — вночі очікується 9−11° морозу, а вдень обіцяють 4−6° морозу.

Погодні умови у Львові найближчої доби очікуються спокійні. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° морозу, а вдень обіцяють 5−7° морозу.

Погода в Карпатах 16 лютого буде хмарна, без істотних опадів. Температура повітря вночі 10−15° морозу, а вдень від 1° тепла до 8° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, в останні дні хуртовини, замети, сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь й ожеледиця на дорогах призводять до виникнення надзвичайних ситуацій. У низці областей через негоду обмежили рух автотранспорту.