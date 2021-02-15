Сніг й далі блокує дороги, на заході знову прогнозують хуртовини, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n150434-snig-y-dali-blokuie-dorogy-na-zahodi-znovu-prognozuut-hurtovyny-foto-video.html

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Боротьба з наслідками снігопадів — одна з головних подій в Україні. Хуртовини, замети, сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь й ожеледицею на дорогах — усе це створює небезпеку виникнення надзвичайних подій.

Рятувальники продовжують допомагати громадянам, що стали заручниками несприятливих погодних умов. Головна робота підрозділів ДСНС у ці дні — вивільнення авто та автобусів зі снігових заметів. За останню добу рятувальники звільнили з полону снігу майже 400 транспортних засобів, а з початку минулого тижня, коли Україну почало засипати снігом, — понад 2,6 тис.

Служба автомобільних доріг все ще обмежує рух великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Йдеться про такі ділянки доріг:

Т-18−02 /М-07/ - Маюничі — Велика Осниця — Красноволя — Колки;

Р-14 — Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/ на ділянці Торчин — Шклинь;

Т-03−05 Нововолинськ — Іваничі — Павлівка — Локачі на ділянці Павлівка — Локачі;

Т-03−03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно (в межах Волинської області);

Р-24 Татарів — Камянець-Подільський, км 117+800 — 177+890 (Коломия — Устечко);

Р-20 Снятин — Тязів, км 0+000 — 27+300 (Снятин — Городенка).

Н-28 Чернігів — Сеньківка (км 0+000 — км 75+865).

Тим часом у понеділок, 15 лютого, погода в Україні буде морозною. У західних регіонах очікується сніг, в інших областях мінлива хмарність. Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

У західних областях температура повітря вдень від -8 до 0, вночі від -5 до -7. На півночі мінлива хмарність, вдень від -6 до -8, вночі від -13 до -15.

В центральній частині очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря від -5 до -8, вночі від -9 до-12. На сході вдень від -6 до -9, вночі від -13 до -18.

У південних областях України теж мінлива хмарність, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8. У Криму вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8.