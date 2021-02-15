Переворот у М’янмі — на вулицях бронетехніка, військові відключили інтернет

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Військовий переворот у М’янмі загострюється на тлі масових акцій протесту проти дій військових, котрі 1 лютого захопили владу у країні. На вулиці кількох міст М’янми заїхала бронетехніка. Також в країні практично повністю відсутній інтернет.

За деякими ознаками, армія готується жорстко придушити виступи опозиції. У неділю на акції протесту вийшли сотні тисяч людей. Посольства західних країн в М’янмі закликали військових утриматися від насильства. Представник ООН звинуватив військову хунту в оголошенні війни проти власних громадян, пише ВВС.

Спеціальний доповідач ООН по М’янмі Том Ендрюс написав, що генерали, судячи з їхньої поведінки, в розпачі і за свої дії їм доведеться відповісти. В окрузі Качин на півночі країни армія застосувала проти демонстрантів автоматичну зброю. На вулицях міста Янгон, де протести очолювали монахи і інженери, помітили бронетехніку.

Нагадаємо, військові вивели на вулиці солдатів, зірвали першу сесію нового парламенту і помістили цивільних керівників країни під домашній арешт. У країні на рік було запроваджено надзвичайний стан і комендантську годину з 20.00 до 4.00. Головнокомандуючий армією генерал Мін Аун Хлаін заявив, що бере на себе обов’язки глави держави. Свої дії він виправдовує бездоказовими твердженнями, що підсумки парламентських виборів, на яких перемогла партія на чолі з Аун Сан Су Чжі, були сфабриковані. М’янмою вже керував військовий режим у 1962−2011 роках. У 1988 році під час придушення протестів було вбито близько 3 тис. осіб.