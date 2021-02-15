Коронавірус на день Валентина підхопили 2,3 тис. українців, понад 60 — померло

https://racurs.ua/ua/n150432-koronavirus-na-den-valentyna-pidhopyly-2-3-tys-ukrayinciv-ponad-60-pomerlo.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 14 лютого, виявили у 2,3 тис. осіб. Нових випадків COVID-19 на день Валентина зафіксовано менше, аніж одужань. На жаль, медики констатували смерть 62 пацієнтів.

Про це у Фейсбук 15 лютого написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

2 тис. 332 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників, — зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 145 осіб, а одужало — 2 тис. 478 осіб.

Також у неділю лабораторії протестували 13 тис. 740 зразків методами ПЛР та ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже понад 1 млн 273 тис. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 24 тис. 392 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: