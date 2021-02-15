Коронавирус на день Валентина подхватили 2,3 тыс. украинцев, свыше 60 — умерли

Коронавирус на день Валентина подхватили 2,3 тыс. украинцев, свыше 60 — умерлиhttps://racurs.ua/n150432-koronavirus-na-den-valentina-podhvatili-2-3-tys-ukraincev-svyshe-60-umerli.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 14 февраля, обнаружили у 2,3 тыс. человек. Новых случаев COVID-19 на день Валентина зафиксировали меньше, чем выздоровлений. К сожалению, медики констатировали смерть 62 пациентов.
Об этом в Фейсбуке 15 февраля написал министр здравоохранения Максим Степанов.
2 тыс. 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников, — отметил он.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1 тыс. 145 человек, а выписаны — 2 тыс. 478 человек.
Также в воскресенье лаборатории протестировали 13 тыс. 740 образцов методами ПЦР и ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели уже более 1 млн 273 тыс. человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 24 тыс. 392 украинцев.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в:
Ивано-Франковской области (457),
Черновицкой области (225),
Киеве (211),
Киевской области (171),
Житомирской области (150).