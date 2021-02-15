Коронавирус на день Валентина подхватили 2,3 тыс. украинцев, свыше 60 — умерли

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 14 февраля, обнаружили у 2,3 тыс. человек. Новых случаев COVID-19 на день Валентина зафиксировали меньше, чем выздоровлений. К сожалению, медики констатировали смерть 62 пациентов.

Об этом в Фейсбуке 15 февраля написал министр здравоохранения Максим Степанов.

2 тыс. 332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников, — отметил он.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1 тыс. 145 человек, а выписаны — 2 тыс. 478 человек.

Также в воскресенье лаборатории протестировали 13 тыс. 740 образцов методами ПЦР и ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели уже более 1 млн 273 тыс. человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 24 тыс. 392 украинцев.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрированы в: