Помер посол України в Китаї — Андрій Богдан звинуватив владу в залякуванні дипломата

https://racurs.ua/ua/n150431-pomer-posol-ukrayiny-v-kytayi-andriy-bogdan-zvynuvatyv-vladu-v-zalyakuvanni-dyplomata.html

Ракурс

Сергій Камишев, посол України в Китайській Народній Республіці, помер у неділю, 14 лютого, у віці 64 років.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Також на смерть Камишева відреагував очільник МЗС Дмитро Кулеба та екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан.

Камишев розпочав роботу в зовнішньополітичному відомстві у перші роки після здобуття Україною незалежності та присвятив дипломатії понад 20 років. Він очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Камишева на цю посаду.

Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні півроку один під*рас тероризував його звільненням, тому що «людина Богдана». Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти сидітимеш, — емоційно написав Богдан у Фейсбук.



До початку 2000 років Камишев також працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії, потім — в апараті МЗС. У 2009−2010 роках очолював Департамент консульської служби, у 2010−2014 роках працював заступником міністра Кабінету міністрів і заступником керівника секретаріату. У 2019 році, до другого призначення посаду посла України в КНР, був радником Богдана.