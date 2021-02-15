Умер посол Украины в Китае — Андрей Богдан обвинил власти в преследовании дипломата

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Ракурс

Сергей Камышев, посол Украины в Китайской Народной Республике, умер в воскресенье, 14 февраля, в возрасте 64 лет.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Также на смерть Камышева отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба и экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Камышев начал работу во внешнеполитическом ведомстве в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил дипломатии свыше 20 лет. Он возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 год. В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Камышева на эту должность.

Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один под*рас терроризировал его увольнением, потому что «человек Богдана». Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм и непонятно, что такое интересы государства. Ты будешь сидеть, — эмоционально написал Богдан в Фейсбук.



До начала 2000 годов Камышев также работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем — в аппарате МИД. В 2009—2010 годах возглавлял Департамент консульской службы, в 2010—2014 годах работал заместителем министра Кабинета министров и замруководителя секретариата. В 2019 году, до второго назначения на должность посла Украины в КНР, был советником Богдана.