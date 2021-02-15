Переворот в Мьянме — на улицах бронетехника, военные отключили интернет

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Военный переворот в Мьянме обостряется на фоне массовых акций протеста против действий военных, которые 1 февраля захватили власть в стране. На улицы нескольких городов Мьянмы заехала бронетехника. Также в стране практически полностью отсутствует интернет.

По некоторым данным, армия готовится жестко подавить выступления оппозиции. В воскресенье на акции протеста вышли сотни тысяч человек. Посольства западных стран в Мьянме призвали военных воздержаться от насилия. Представитель ООН обвинил военную хунту в объявлении войны против собственных граждан, пишет ВВС.

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс написал, что генералы, судя по их поведению, в отчаянии и за свои действия им придется ответить. В округе Качин на севере страны армия применила против демонстрантов автоматическое оружие. На улицах города Янгон, где протесты возглавляли монахи и инженеры, заметили бронетехнику.

Напомним, военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента и поместили гражданских руководителей страны под домашний арест. В стране на год было введено чрезвычайное положение и комендантский час с 20.00 до 4.00. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства. Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, что итоги парламентских выборов, на которых победила партия во главе с Аун Сан Су Чжи, были сфабрикованы. Мьянмой уже руководил военный режим в 1962—2011 годах. В 1988 году во время подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек.