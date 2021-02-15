Снег и дальше блокирует дороги, на западе опять прогнозируют метели, фото — ГСЧС

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Борьба с последствиями снегопадов в эти дни одно из главных событий в Украине. Метели, заносы, снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед — все это создает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Спасатели продолжают помогать гражданам, которые стали заложниками неблагоприятных погодных условий. Главная работа подразделений ГСЧС в эти дни — вытягивать машины и автобусы из снежных заносов. За последние сутки спасатели освободили из плена снега почти 400 транспортных средств, а с начала прошлой недели, когда Украину начало засыпать снегом, — более 2,6 тыс.

Служба автомобильных дорог все еще ограничивает движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей.

Речь идет о таких участках дорог:

Т-18−02 /М-07/ — Маюничи — Большая Осница — Красноволя — Колки;

Р-14 — Копылье — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/ на участке Торчин — Шклинь;

Т-03−05 Нововолынск Березовка — Павловка — Михайловка на участке Павловка — Михайловка;

Т-03−03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно (в пределах Волынской области);

Р-24 Татаров — Каменец-Подольский, км117 + 800 — 177+890 (Коломыя — Устечко);

Р-20 Снятин — Тязив, км 0+000 — 27+300 (Снятин — Городенка).

Н-28 Чернигов — Сеньковка (км 0+000 — км75+865).

Между тем в понедельник, 15 февраля, погода в Украине будет морозной. В западных регионах ожидается снег, в других областях переменная облачность. Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

В западных областях температура воздуха днем ​​от -8 до 0, ночью от -5 до -7. На севере переменная облачность, днем ​​от -6 до -8, ночью от -13 до -15.

В центральной части ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха от -5 до -8, ночью от -9 до-12. На востоке днем ​​от -6 до -9, ночью от -13 до -18.

В южных областях Украины тоже переменная облачность, днем ​​от -1 до -3 градусов, ночью от -6 до -8. В Крыму днем ​​от -1 до -3 градусов, ночью от -6 до -8.