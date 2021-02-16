Юрий Витренко, фото: ASPI

https://racurs.ua/n150478-vitrenko-predlagaet-shmygalu-uvolit-glavu-naftogaza-i-nabludatelnyy-sovet-smi-dokument.html

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Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и прекратить контракты с членами наблюдательного совета этой госкомпании.

Об этом говорится в письме Витренко Шмыгалю от 12 февраля, которое попало в руки издания LB.ua.

Также Витренко предлагает премьеру провести аудит эффективности деятельности АО «НАК «Нафтогаз Украины» и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

В настоящее время уволить Коболева может только Наблюдательный совет, в который входят пять действующих членов — двое от государства и трое независимых. Однако Кабмин, как акционер «Нафтогаза», может досрочно прекратить полномочия действующего состава совета или отдельных его членов и назначить новых.

Свое предложение относительно кадровых изменений в руководстве «Нафтогаза» Витренко мотивирует следующими обстоятельствами:

невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством;

дальнейшими планами «Нафтогаза» по сокращению добычи газа в ближайшие годы;

результатами ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза» за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, проведенной Госаудитслужбой, которыми установлены нарушения, приведшие к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО «НАК «Нафтогаз Украины», прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета АО «НАК «Нафтогаз Украины» и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей, — подчеркивается в письме.

Стоит добавить, что письмо Витренко появилось в тот же день, когда Европарламент принял резолюцию о прогрессе реформ в Украине, в которой, в частности, выразил обеспокоенность нападками против руководства «Нафтогаза», которые подрывают независимость компании и прогресс реформ в этой области.

Витренко в ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». В мае 2020 года он получил уведомление об увольнении через два месяца.

Тогда же Витренко раскритиковал деятельность Коболева на должности и заявил, что тот не имеет достаточной компетенции для руководства компанией. Свое увольнение тогда Витренко называл «реакцией Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».