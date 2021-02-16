В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n150485-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-150-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 3 тис. 143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 182 дитини та 179 медиків.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в таких регіонах:

Івано-Франківській області — 621;

Чернівецькій області — 343;

місті Києві — 308;

Вінницькій області — 210;

Закарпатській області — 204.

Госпіталізовано за добу 915 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 129,1 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування ситуації з коронавірусом.

Померли за добу 150 хворих, одужали — 6 тис. 189 пацієнтів.

Здійснено за добу 39 тис. 401 тестування на коронавірус.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 276 тис. 618 осіб;

одужали 1 млн 122 тис. 968 пацієнтів;

померли 24 тис. 542 хворих.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили ще один штам коронавірусу, який може зробити наявні вакцини менш ефективними.