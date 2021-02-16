Коронавірус в Україні — за добу померли 150 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150485-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-150-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 15 лютого, зафіксовано ще 3 тис. 143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 182 дитини та 179 медиків.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в таких регіонах:
- Івано-Франківській області — 621;
- Чернівецькій області — 343;
- місті Києві — 308;
- Вінницькій області — 210;
- Закарпатській області — 204.
Госпіталізовано за добу 915 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 129,1 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування ситуації з коронавірусом.
Померли за добу 150 хворих, одужали — 6 тис. 189 пацієнтів.
Здійснено за добу 39 тис. 401 тестування на коронавірус.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 276 тис. 618 осіб;
- одужали 1 млн 122 тис. 968 пацієнтів;
- померли 24 тис. 542 хворих.
Нагадаємо, у Великій Британії виявили ще один штам коронавірусу, який може зробити наявні вакцини менш ефективними.