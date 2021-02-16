Снігопади в Україні обмежили рух транспорту у трьох областях. Фото: news.24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n150484-snigopady-v-ukrayini-obmejyly-ruh-transportu-u-troh-oblastyah-spysok.html

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Ситуація на дорогах України залишається складною через погодні умови.

Зранку йдуть снігопади в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, за добу в Кіровоградській області випало 30 см снігу, інформують у прес-службі «Укравтодору».

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. Покриття доріг переважно мокре, температура повітря 2−15° морозу.

Станом 7.00 продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту у:

Волинській області — Т-18−02 Маюничі — Шклинь (ділянка Торчин — Шклинь), Т-03−03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно, Т-03−05 Шацьк — Локачі (ділянка Павлівка — Локачі);

Івано-Франківській області — Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия — Городенка);

Рівненській області — Т-18−06 Рівне — Млинів — Буськ — Перемишляни, Т-18−15 Дубно — Млинів, Т-18−17 Бережниця — Деражне — Клевань, Т-18−24 Дерманка — Корець.

За інформацією Укргідрометцентру, 16 лютого очікується холодна погода, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5−10 м/с, температура вдень буде 8−13°морозу, у південній частині та на Закарпатті — 3−8° нижче нуля.