Снігопади в Україні обмежили рух транспорту у трьох областях (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n150484-snigopady-v-ukrayini-obmejyly-ruh-transportu-u-troh-oblastyah-spysok.htmlРакурс
Ситуація на дорогах України залишається складною через погодні умови.
Зранку йдуть снігопади в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, за добу в Кіровоградській області випало 30 см снігу, інформують у прес-службі «Укравтодору».
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця. Покриття доріг переважно мокре, температура повітря 2−15° морозу.
Станом 7.00 продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту у:
- Волинській області — Т-18−02 Маюничі — Шклинь (ділянка Торчин — Шклинь), Т-03−03 Луцьк — Радомишль — Демидівка — Дубно, Т-03−05 Шацьк — Локачі (ділянка Павлівка — Локачі);
- Івано-Франківській області — Р-24 Татарів — Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия — Городенка);
- Рівненській області — Т-18−06 Рівне — Млинів — Буськ — Перемишляни, Т-18−15 Дубно — Млинів, Т-18−17 Бережниця — Деражне — Клевань, Т-18−24 Дерманка — Корець.
За інформацією Укргідрометцентру, 16 лютого очікується холодна погода, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5−10 м/с, температура вдень буде 8−13°морозу, у південній частині та на Закарпатті — 3−8° нижче нуля.