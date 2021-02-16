Снегопады в Украине ограничили движение транспорта в трех областях. Фото: news.24tv.ua

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Ракурс

Ситуация на дорогах Украины остается сложной из-за погодных условий.

Утром снегопады идут в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, за сутки в Кировоградской области выпало 30 см снега, информируют в пресс-службе «Укравтодора».

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов заснеженное, в Днепропетровской области местами гололедица. Покрытие дорог преимущественно мокрое, температура воздуха 2−15° мороза.

По состоянию на 7.00 продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в:

Волынской области — Т-18−02 Маюничи — Шклинь (участок Торчин — Шклинь), Т-03−03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно, Т-03−05 Шацк — Локачи (участок Павловка — Локачи);

Ивано-Франковской области — Р-24 Татаров — Каменец — Подольский (участок Коломыя — Городенка);

Ровенской области — Т-18−06 Ровно — Млинов — Буск — Перемышляны, Т-18−15 Дубно — Млинов, Т-18−17 Бережница — Деражное — Клевань, Т-18−24 Дерманка — Корец.

По информации Укргидрометцентра, 16 февраля ожидается холодная погода, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5−10 м/с, температура днем будет 8−13° мороза, в южной части и на Закарпатье — 3−8° ниже нуля.