НАБУ открывает дорогу в Украину российской вакцине — Степанов

https://racurs.ua/n150483-nabu-otkryvaet-dorogu-v-ukrainu-rossiyskoy-vakcine-stepanov.html

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Антикоррупционное бюро открывает дорогу в Украину российской вакцине «Спутник V». Об этом на брифинге 16 февраля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр раскритиковал возбуждение НАБУ уголовного производства, в котором расследуется закупка китайской вакцины от коронавируса.

По его мнению, речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине.

Это открывает путь российской вакцины, которую нам так предлагают. В ближайшее время вы это увидите во время очередного нападения на меня, — заявил Степанов.

Министр сказал, что Минздрав получил обращение от НАБУ, которое требовало документы о закупке вакцин.

Скандал по поводу закупки вакцины Степанов считает информационной войной против себя.

Вижу, что кому-то не нравится моя бортьба за медработников, медицину. Не существует в вашем арсенале оружия, которое заставило бы меня отказаться от этой борьбы, — заявил Степанов.

Он также увязал возбуждение производства с утратой доверия производителей вакцин.