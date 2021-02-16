Рада собралась принять обращение к Западу по поводу оккупации Крыма

https://racurs.ua/n150482-rada-sobralas-prinyat-obraschenie-k-zapadu-ob-okkupacii-kryma-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде во вторник, 16 февраля, стартует новая пленарная неделя. Сегодня нардепы могут принять обращение к Западу по поводу оккупации Крыма.

На сайте парламента опубликована повестку дня пленарного заседания 16 февраля.

Народные депутаты планируют рассмотреть 28 вопросов. Среди них есть проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым.

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты по восстановлению конкурсов на государственную службу, усилению ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, об особенностях налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

В первом чтении Рада займется законами о частной детективной деятельности, о предотвращении, уменьшению и контролю промышленного загрязнения, о сроках установки счетчиков потребителям природного газа.