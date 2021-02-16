Рада зібралася ухвалити звернення до Заходу щодо окупації Криму

https://racurs.ua/ua/n150482-rada-zibralasya-uhvalyty-zvernennya-do-zahodu-schodo-okupaciyi-krymu-translyaciya.html

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У Верховній Раді у вівторок, 16 лютого, стартує новий пленарний тиждень. Сьогодні нардепи можуть ухвалити звернення до Заходу щодо окупації Криму.

На сайті парламенту опубліковано порядок денний пленарного засідання 16 лютого.

Народні депутати планують розглянути 28 питань. Серед них є проект постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим.

У другому читанні нардепи розглянуть законопроекти щодо відновлення конкурсів на державну службу, посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.

У першому читанні Рада займеться законами про приватну детективну діяльність, про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, щодо термінів встановлення лічильників споживачам природного газу та інші.