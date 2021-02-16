Пошуки зниклого туриста. Фото: ДСНС

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Пошук зниклого туриста із Києва, який заблукав в українських Карпатах, відновили у вівторок, 16 лютого.

О 6.00 продовжили шукати чоловіка, який зник у районі гори Ґемба — одій з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава, котра розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області. До робіт залучені 56 осіб та 13 одиниць техніки, зокрема снігоболотохід «Богун» та гвинтокрил. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що від рятувальників залучені вісім гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та другого спеціального центру швидкого реагування з Дрогобича. Також допомагають троє волонтерів.

Тим часом в українському Гідрометцентрі зазначили, що 16 лютого через снігопади та хуртовини на високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей та у горах Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Нагадаємо, 14 лютого одна з груп рятувальників в районі гори Магура-Жиде знайшла одного із заблукалих туристів. Стан його здоров’я був задовільним.