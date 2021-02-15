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Ракурс
Пошуки туриста вже добу тривають у Карпатах — деталі — погода у Карпатах

Пошуки туриста вже добу тривають у Карпатах — деталі (ФОТО, ВІДЕО)

15 лют 2021, 10:14
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Пошуки туриста вже добу тривають у Карпатах — сьогодні зранку рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій відновили пошуково-рятувальну операцію в районі гори Гемба.

Про це 15 лютого повідомила прес-служба ДСНС.

О 6.00 пошукові роботи заблукалого туриста в районі гори Гемба відновлено. Наразі до пошуків залучено загалом 41 рятувальник та дев’ять одиниць техніки. Учора об 11.25 одна з груп рятувальників в районі гори Магура-Жиде знайдено одного із заблукалих туристів. Стан його здоров’я — задовільний, — додали у ДСНС.

Також пообіді неділі о 16.45 у Закарпатській області було залучено гелікоптер ЕС-225 «Супер пума». Водночас через погіршення погодних умов вертоліт повернувся до Івано-Франківська.

Водночас Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост вранці 15 лютого оприлюднив фото, яке демонструє вкрай обмежену видимість на високогір’ї Карпат. Окрім цього, температура повітря знизилася до -18°С, що також ускладнює пошуки.


Джерело: Ракурс


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