Пошуки туриста вже добу тривають у Карпатах — деталі — погода у Карпатах

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Пошуки туриста вже добу тривають у Карпатах — сьогодні зранку рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій відновили пошуково-рятувальну операцію в районі гори Гемба.

Про це 15 лютого повідомила прес-служба ДСНС.

О 6.00 пошукові роботи заблукалого туриста в районі гори Гемба відновлено. Наразі до пошуків залучено загалом 41 рятувальник та дев’ять одиниць техніки. Учора об 11.25 одна з груп рятувальників в районі гори Магура-Жиде знайдено одного із заблукалих туристів. Стан його здоров’я — задовільний, — додали у ДСНС.

Також пообіді неділі о 16.45 у Закарпатській області було залучено гелікоптер ЕС-225 «Супер пума». Водночас через погіршення погодних умов вертоліт повернувся до Івано-Франківська.

Водночас Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост вранці 15 лютого оприлюднив фото, яке демонструє вкрай обмежену видимість на високогір’ї Карпат. Окрім цього, температура повітря знизилася до -18°С, що також ускладнює пошуки.