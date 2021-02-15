Поиски туриста уже сутки идут в Карпатах — детали

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Ракурс

Поиски туриста уже сутки продолжаются в Карпатах — сегодня утром спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям восстановили поисково-спасательную операцию в районе горы Гемба.

Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ГСЧС.

В 6.00 работы по поиску заблудившегося туриста в районе горы Гемба восстановлены. Сейчас к поискам привлечен 41 спасатель и девять единиц техники. Вчера в 11.25 одна из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде найден один из заблудившихся туристов. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — добавили в ГСЧС.

Также после обеда воскресенья в 16.45 в Закарпатской области был привлечен вертолет ЕС-225 «Супер Пума». В то же время из-за ухудшения погодных условий вертолет вернулся в Ивано-Франковск.

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост утром 15 февраля обнародовал фото, демонстрирующее крайне ограниченную видимость на высокогорье Карпат. Кроме этого, температура воздуха понизилась до -18°С, что также усложняет поиски.