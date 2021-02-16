Сексистський скандал в прямому ефірі — Арестович «вибачився» перед Геращенко (ВІДЕО)

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Ракурс

В українській політиці стався сексистський скандал — співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко 15 лютого пішла з прямого телеефіру програми «Свободи слова».

Йдеться про сексистські висловлювання Олексія Арестовича, спікера української делегації в тристоронній контактній групі.

Під час дискусії Геращенко заявила, що під час візиту президента Володимира Зеленського на фронт з послами ЄС він заявив, що «сепаратисти стріляють», а не війська Росії. За її словами, це є «наративом Кремля». У відповідь Арестович обвинуватив «Європейську солідарність» у підриві національної безпеки України.

Хто деморалізує українських військових? Чи не ви? ЄС складає казки про те, що їм забороняють, не дають стріляти. Ви ж їх і розбещуєте, Вагнером цим усім, Медведчуком… Ви відкрито працюєте проти національної безпеки держави, інформаційної складової. Я обвинувачую «ЄС» у тому, що ви працюєте у відповідності з російськими наративами. Ви зовнішність президента обговорюєте… Не так бронежилет сидить, не так шолом — ви ж до рівня жіночої общаги опустилися ПТУшної такої, в тому, що ви робите, — заявив Арестович.

Геращенко відповіла, що їй би хотілося, щоб на «жіночу общагу» відреагувала віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка також була гостею ефіру. Згодом нардеп повідомила, що через висловлювання Арестовича вона йде з програми.

Я не можу бути в ефірі, де триває сексизм, і це не присікається, на жаль ні провідним, ні присутніми тут колегами. Подібну риторику від представника партії влади в жодній європейській країні важко собі уявити, — заявила Геращенко.

Арестович перебив Геращенко і заявив, що це брехня. Ведучий попросив його дати можливість висловитися нардепу і зазначив, що висловлювання про гуртожиток було образливим і сексистським, тож можна було б перепросити.

Спікер ТКГ відмовився і ведучий завершив програму раніше, ніж передбачалося.

Уранці 16 лютого Арестович написав на своїй сторінці буцімто вибачення за вчорашній інцидент.