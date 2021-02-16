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Ракурс
COVID-вспышка в Ивано-Франковске. Фото: kurs.if.ua

COVID-вспышка в Ивано-Франковске — людей лечат в столовых и коридорах

16 фев 2021, 11:10
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Коронавирус в Ивано-Франковске продолжает стремительно распространяться — центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с пневмониями и подозрениями на COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро в больнице практически нет свободной кровати. Все физические кровати, которые были в больнице, уже задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей, — рассказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, пишет «Суспільне».

Кроме того, за минувшие сутки в больнице установили рекорд по количеству госпитализированных — 95 пациентов, из них — 79 с пневмониями. По словам Марии Бойко, такой цифры не было от начала пандемии.

Всего в центральной больнице есть 333 пациенты с пневмониями, то есть 95% заполненности.

В городской клинической больнице № 1 сейчас лечат 198 пациентов, из них — 155 больных с пневмониями, заполненность там составляет 77%.

За минувшие сутки в больницу госпитализировали 13 пациентов, из которых четверо больных с пневмонией, а в реанимации лежат восемь пациентов.

В городской детской больнице за неделю госпитализировали десять пациентов. Вчера в медучреждение попали 15 пациентов, двое из них с пневмонией, в реанимации находится трое детей.


К слову, в Ивано-Франковске также растет количество больных гриппом и ОРВИ. За вчерашний день в городские поликлиники обратились 383 человека, среди них 254 ребенка.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировали еще 3 тыс. 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 182 ребенка и 179 медиков.

Источник: Ракурс


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