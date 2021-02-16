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Ракурс
Кому ВООЗ рекомендувала робити COVID-щеплення. Фото: УП

Вакцинація від коронавірусу — стало відомо, кому ВООЗ рекомендувала робити щеплення

16 лют 2021, 11:52
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Всесвітня організації охорони здоров’я порадила вакцинуватися від коронавірусу людям, які перехворіли на цю хворобу.

Зокрема, рекомендують робити щеплення проти COVID-19 тим особам, які перенесли легку форму хвороби. Це пов’язано з тим, що у цих людей імунітет слабший, ніж у тих, хто важко поборов коронавірус. Про це заявила старша наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, повідомляється на сайті організації.

Навіть якщо у вас вже була інфекція і ви отримали вакцину, вона діє як бустер і підсилює імунну відповідь — як відповідь антитіл, так і відповідь Т-клітин, — пояснила фахівець.

Також Свамінатан зазначила, що поки вони не рекомендують вакцинувати дітей, оскільки було проведено надто мало досліджень. Крім того, науці невідомо, як довго імунітет вакцинованої людини зможе протистояти COVID-19.

Як розповів виданню «Ліга» очільник Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, кандидат медичних наук, імунолог Федір Лапій, МОЗ України рекомендувало вакцинувати проти COVID-19 й тих, хто вже перехворів.


Проте для таких людей рекомендовано відтермінувати вакцинацію на шість місяців після захворювання, оскільки повторне зараження коронавірусом в перших півроку після перенесеного захворювання трапляється рідко. Також він додав, що COVID-вакцинація запобігає важким випадкам захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні не змогла стартувати масова вакцинація населення від коронавірусу, яка була запланована на 15 лютого. У МОЗ пояснили, що ці проблеми будуть вирішені впродовж декількох днів і вже цього тижня буде зроблене перше щеплення від коронавірусу в Україні.

Джерело: Ракурс


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