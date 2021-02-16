В Украине предлагают растамаживать «евробляхи» за 1 тыс. евро, фото: 20MINUT.UA

https://racurs.ua/n150509-evroblyahy-predlagaut-rastamajivat-za-1-tys-evro-video.html

Ракурс

Финкомитет Верховной Рады наработал законопроекты, согласно которым завезенные в Украину в период до 31 декабря 2020 года включительно автомобили можно будет растаможить за сумму, эквивалентную примерно 1 тыс. евро.

На стоимость растаможивания автомобиля будут влиять его возраст, а также тип и объем двигателя. Об этом во время брифинга сообщили глава комитета народный депутат Данил Гетманцев и его заместитель Александр Ковальчук.

То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Там был корень проблемы. — подчеркнул Ковальчук. — Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему.



Отмечается, что также идет работа над законопроектами, которые решат проблему растаможки автомобилей, завезенных в Украину с 1 января 2021 года.

Напомним, в ноябре 2020 года в Украине система автофиксации нарушений ПДД начала фиксировать нарушения водителей «евроблях».