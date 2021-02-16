Вместо COVID-вакцины аферист в Китае продавал солевой раствор. Фото: Reuters

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире — китайские правоохранители арестовали организатора многомиллионной аферы, который продавал солевой раствор и минеральную воду под видом вакцины от COVID-19.

Прежде чем организовать аферу, человек по имени Конг тщательно исследовал дизайн упаковки настоящих вакцин, сообщает BBC.

После этого он начал изготавливать партии поддельного препарата и продавать его за границу. Обычно под видом вакцины Конг продавал солевой раствор или минеральную воду, расфасованную в соответствующие флаконы.

Аферисты реализовывали поддельный препарат через «внутренние каналы» реальных производителей вакцины.

В частности, по такой схеме в ноябре 2020 года группировка переправила партию в Гонконг, откуда она должна была отправиться за границу.

В других случаях поддельные вакцины продавались в больницах по завышенным ценам. Издание сообщает, что Конг успел подделать 58 тыс. доз препарата.

С августа 2020 года Конг и его приспешники получили прибыль в размере 18 млн юаней (27,8 млн долл.)

Кроме Конга, в Китае задержали за подобные преступления еще несколько десятков человек. В некоторых случаях аферисты проводили собственные «программы иммунизации» и заставляли сельских врачей вакцинировать людей фальшивыми препаратами в их домах и машинах.

Правоохранительные органы страны провели задержание после решения китайского правительства активнее бороться с подделкой вакцин.

Высшая прокуратура Китая призвала региональные органы власти сотрудничать с полицией, чтобы положить конец подобным случаям.

Напомним, ученые Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в Китае мог начать свое распространение не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше.