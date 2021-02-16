Курс биткоина впервые достиг отметки в 50 тыс. долл. Фото: iz.ru

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Ракурс

Курс биткоина 16 февраля впервые в своей истории превысил отметку в 50 тыс. долл.

Сегодня криптовалюта стоила 50 тыс. 500 долл, за сутки биткоин вырос в цене на 5%, а с начала месяца — более чем в полтора раза. На момент выхода новости цена биткоина составляла 49 тыс. 484 долл. Рост биткоина продолжается на фоне новости о покупке цифровой монеты на 1,5 млрд долл. автопроизводителем Tesla. Об этом свидетельствуют данные на ресурсе Coindesk.

Сооснователь майнинговой компании Luxor Technology из Сиэтла Итан Вера отметил, что за последнюю неделю майнеры биткоина заработали 354,4 млн долл., что на 4 млн долл. больше за прошлый рекорд, установленный в 2017 году. Майнеры сразу пытаются продать криптовалюту, а за последнюю неделю 15% дохода составили комиссионные сборы.

Январь и февраль 2021 года был рекордным. Майнеры забирают всю прибыль и реинвестируют его обратно в бизнес, чтобы увеличить хешрейт, — объясняет Вера.

При этом отмечается, что майнеры столкнулись с дефицитом оборудования для майнинга, а активность на рынке старых устройств сейчас находится на пиковых значениях.

Напомним, ученые установили, что майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет вся Украина.