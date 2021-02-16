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Ракурс
Анатолий Шарий, фото: Texty.org

Шарию объявлено ​​подозрение в государственной измене (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

16 фев 2021, 15:41
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СБУ объявила подозрение известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

В спецслужбе считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины и мог действовать по заказу иностранных структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение Шарию объявлено ​​в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

Относительно последней статьи, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и т. д., — отмечают в спецслужбе.

Шарию объявлено подозрение, инфографика: СБУ

В спецслужбе отмечают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы способствовал проведению российскими структурами специальных информационных операций, в частности:

  • занимался дискредитацией государственной политики Украины;
  • умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах;
  • искажал информацию о событиях на востоке Украины.

Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов, — подчеркивают СБУ.

В спецслужбе отмечают, что противоправные действия Шария российское телевидение активно использовало в целях пропаганды.

Шарию объявлено подозрение, инфографика: СБУ

В рамках следствия были проведены экспертные исследования интервью и выступлений Шария, а также приняты во внимание неоднократные заявления и обращения граждан и организаций относительно его возможной антиукраинской деятельности.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть связаны с совершением этих преступлений.

Шарию объявлено подозрение, инфографика: СБУ


Шарию объявлено подозрение, инфографика: СБУ

Источник: Ракурс


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