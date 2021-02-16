Вовк знову уникнув суду — деталі

https://racurs.ua/ua/n150514-vovk-vtretie-unyknuv-sudu-detali.html

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Павло Вовк, підозрюваний у спробі захопити держвладу глава Окружного адмінсуду Києва, знову уникнув засідання Вищого антикорупційного суду — 16 лютого детективи Національного антикорупційного бюро не змогли здійснити примусовий привід судді.

У вівторок ВАКС мав розглянути клопотання про обрання Вовку 3 млн грн застави. Детективи повторно виїхали за всіма відомими адресами можливого проживання чи перебування, проте Вовка там не вдалося знайти. По місцю роботи в ОАСК він також був відсутній, оскільки офіційно перебуває у відпустці.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар заявив клопотання про третій примусовий привід Вовка. Наступне засідання суду призначено на 11.00 18 лютого.

Нагадаємо, що Вовку вже тричі під відеофіксацію були вручені повістки до суду, але він їх продовжує ігнорувати, прикриваючись суддівським імунітетом.

Вовка і низку інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.