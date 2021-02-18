Суддю Вовка знову не змогли привести до Антикорупційного суду — деталі

https://racurs.ua/ua/n150610-suddu-vovka-znovu-ne-zmogly-pryvesty-do-antykorupciynogo-sudu-detali.html

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Суддю Павла Вовка втретє не змогли привести до Вищого антикорупційного суду. Цього разу детективи знову не знайшли його ні за місцем реєстрації, ні за всіма відомими місцями проживання, ні за місцем роботи.

Сьогодні мав відбутися примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва у ВАКС. Там йому мали б обрати запобіжний захід, але Вовка знову не знайшли. ЗМІ пишуть, що він взяв відпустку на один день.

Прокурор САП розповів у ВАКС, що очільник ОАСК перебуває у відпустці. Хоча попереднього разу, 16 лютого, Вовк чітко написав на своїй сторінці у Facebook таке: «Я на робочому місці й у жодні схованки не граю».

Прокурор подав нове клопотання про повторний примусовий привід Вовка і суддя вчетверте дозволив привести Вовка. Наступне засідання призначено у Вищому антикорупційному суді на 22 лютого о 13:30.

До цього, як повідомляли НАБУ у відділі кадрів ОАСК, Вовк був у відпустці 15 і 16 лютого. Хоча сам голова суду у Фейсбук писав, що перебуває на робочому місці.

Нагадаємо, що Вовку вже тричі під відеофіксацію були вручені повістки до суду, але він їх продовжує ігнорувати, прикриваючись суддівським імунітетом.

Вовка і низку інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.