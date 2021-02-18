Відкрийте, НАБУ — з’явилося відео візитів детективів до голови ОАСК Вовка

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У справі голови ОАСК Павла Вовка детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду Києва.

Вони мали намір виконати ухвали ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

В НАБУ констатують, що виконати ухвалу не вдалося, оскільки вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння. В ОАСК детективів просто не пустила охорона.

Їм декілька разів повідомили про відсутність голови суду Вовка на робочому місці, оскільки той перебуває у відпустці.

Крім того, в ОАСК змінили пропускний режим і з листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови суду, стороннім особам можна лише за дозволом, який надає один із підозрюваних у справі ОАСК.

Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи. В НАБУ нагадають, що вирішити колізію може лише генеральний прокурор Ірина Венедіктова, оскільки детективи тричі просили її дозволити затримати Вовка.

Голова та судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства та суду, прикриваючись пунктами КПК України щодо гарантій суддівської недоторканості, а також суперечливою позицією Вищої ради правосуддя, яка спростовується рішеннями ВАКС, — йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, що Вовку вже тричі під відеофіксацію були вручені повістки до суду, але він їх продовжує ігнорувати, прикриваючись суддівським імунітетом.

Вовка і низку інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.